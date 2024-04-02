Fahrettin Koca açıkladı! Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

02 Nisan 2024 20:18 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:28

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Türker İnanoğlu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altında olan İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÜRKER İNANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." diyerek üzücü haberi paylaştı.