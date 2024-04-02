02 Nisan 2024 20:18 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:28
Fahrettin Koca açıkladı! Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü yönetmen ve yapımcısı Türker İnanoğlu kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Türker İnanoğlu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altında olan İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TÜRKER İNANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." diyerek üzücü haberi paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber.com