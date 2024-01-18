Fedon’dan karısına duygusal mesaj!

18 Ocak 2024 10:12 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:12

Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 1970 yılında nikah masasına oturduğu eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı nikah fotoğrafıyla kutladı. Fedon Kalyoncu siyah beyaz karenin altına şu notu yazarak paylaştı; "Bugün eşimle 54.evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere"

FEDON KALYONCU KİMDİR?

Fedon, 19 Ağustos 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1987'de Zorba Taverna'yı açtı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şakı söyleyen ilk kişi oldu.Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu vardır.