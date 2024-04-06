Fenalaşan Nuri Alço apar topar hastaneye kaldırıldı

06 Nisan 2024 18:49 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:51

Bir süredir Eskişehir'de olan eşinin yanına giden Nuri Alço burada gece fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atan oyuncu, yoğun bakıma alındı. Gözlem altında tutulan oyuncunun kendine geldiği öğrenildi.

"İLAÇLARINI İHMAL ETMİŞ"

Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nuri Alço2nun eşi Burcu Alço, “Nuri dün gece nefes alamaya başladı. Kalp kapakçığı değiştiği için kalbiyle ilgili rahatsızlandı sandım ama boş boş bakmaya bakıyordu, hafıza kaybı da başladı. Beni tanımamaya ‘Nerdeyim’ demeye başladı. Ambulans çağırmamı istedi. Hemen hastaneye kaldırdım. Pıhtı attığı için hafıza kaybı yaşamış” dedi.

Oyuncunun şuan için gözlem altında tutulduğunu ve ameliyata gerek duyulmadığını belirten Burcu Alço “Şimdi gözlem altında… Yoğun bakımda tutuluyor. Kendine geldi, hafızası yerinde… Kan sulandırıcı hap kullanıyordu. Her gün hapını ben içiriyordum. Ben 10 gündür Eskişehir’deyim. İhmal etmiş, o yüzden böyle bir sorun yaşadık sanırım. Çok şükür iyi şimdi iyi…” diyerek Yeşilçam'ın usta oyuncusunun son sağlık durumunu paylaştı.