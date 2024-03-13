13 Mart 2024 22:26 - Güncelleme : 13 Mart 2024 22:27
Ferhat Göçer'den Nuri Bilge Ceylan'a 'Kuru Otlar Üstüne' sitemi
Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali ödülünü kazanan Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in şarkısının izinsiz kullanıldığı öne sürüldü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Geçtiğimiz yıl 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran film Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'e ait şarkıların izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.
FERHAT GÖÇER'DEN NURİ BİLGE CEYLAN'A SİTEM DOLU SÖZLER
Yönetmen koltuğunda Nuri Bilge Ceylan'ın yer aldığı Kuru Otlar Üstüne'nin başrolünde Ece Bağcı, Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici yer alıyor. Filmde, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in "Son Aşkım" şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göçer, "Bi telefon açsa seve seve verirdim zaten" paylaşımında bulundu.
Kaynak: TGRT Haber.com