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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 00:51 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:58

Hayranları üzülecek! Final yapan diziler tek tek belli oluyor

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla beraber dizilerden final haberleri gelmeye başladı. Üç Kız Kardeş, Yaban Çiçekleri ve Yan oda dizilerinin final yapmasının ardından Kül Masalı da erken final kararı aldı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Hayranları üzülecek! Final yapan diziler tek tek belli oluyor

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Kül Masalı dizisi erken final yapacak. Büyük umutlarla başlayan dizi, son olarak 7. bölümüyle ekranda yer aldı. 

KÜL MASALI EKRANA VEDA EDİYOR 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT ekranlarında yayınlanan Kül Masalı dizisi final yapıyor. Başrolünde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı dizi 10. bölümle ekran macerasını sonlandıracak. Son olarak 7. Bölümü yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler de yer alıyordu.

 

Final yapan tek tek belli oluyor! - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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