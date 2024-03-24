Fotoğrafında photoshop yaptığı için Kate Middleton'I eleştirmişti! Oyuncu Blake Lively'den özür geldi

24 Mart 2024 00:13 - Güncelleme : 24 Mart 2024 00:14

Geçirdiği ameliyat sonrası basında çıkan haberlerin ardından bir fotoğraf yayınlayan Kate Middleton, fotoğrafta oynamalar yaptığı için eleştirilmişti. Kate'i eleştirenlerden biri olan oyuncu Blake Lively'den özür paylaşımı geldi.

"BENİ ÇOK UTANDIRDI"

Fotoğraf yüzünden Kate Middleton'ı eleştiren ABD'li oyuncu Blake Lively, "Kimsenin umurunda olmadığına eminim ama bir fotoğraf paylaşmıştım. O paylaşım beni çok utandırdı, çok özür dilerim. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

KATE MIDDLETON KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI

Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayarak, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.