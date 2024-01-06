Fragmanda kendini göremeyen Afra Saraçoğlu'ndan sitem dolu sözler

06 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:33

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak. Bölümün 2. tanıtımında kendisini göremeyen Saraçoğlu "Bölümde Seyran yok galiba" sözleriyle tepki gösterdi.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN YALI ÇAPKINI'NA TEPKİ

Afra Saraçoğlu yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 2. fragmanında kendi sahneleri az görünce fragmanın altına yorum yaparak tepki gösterdi. Oyuncunun yorumu kısa sürede dikkat çekerken, yeni oyuncunun fragmanda ilk kez gözükmesi de dikkatlerden kaçmadı.

YALI ÇAPKINI’NA NEVRA GELDİ GELDİ

Yalı Çapkını’nın yeni bölümüne Nevra geliyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi Yalı Çapkını’nın 53. bölümünde yeni bir oyuncu katılıyor. Diziye “Nevra” karakterini genç oyuncu Betül Aktel oynayacak.