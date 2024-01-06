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    • 06 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:33

    Fragmanda kendini göremeyen Afra Saraçoğlu'ndan sitem dolu sözler

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Dün akşam yeni bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisinin 12 Ocak’ta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kendi sahnelerine fragmanda az yer verilen Afra Saraçoğlu’ndan sitem dolu yorum geldi.

    Fragmanda kendini göremeyen Afra Saraçoğlu&#039;ndan sitem dolu sözler
    Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını

    Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak. Bölümün 2. tanıtımında kendisini göremeyen Saraçoğlu "Bölümde Seyran yok galiba" sözleriyle tepki gösterdi.

    AFRA SARAÇOĞLU'NDAN YALI ÇAPKINI'NA TEPKİ 

    Afra Saraçoğlu yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 2. fragmanında kendi sahneleri az görünce fragmanın altına yorum yaparak tepki gösterdi. Oyuncunun yorumu kısa sürede dikkat çekerken, yeni oyuncunun fragmanda ilk kez gözükmesi de dikkatlerden kaçmadı. 

    Fragmanda kendini göremeyen Afra Saraçoğlu'ndan sitem dolu sözler

    YALI ÇAPKINI’NA NEVRA GELDİ GELDİ 

    Yalı Çapkını’nın yeni bölümüne Nevra geliyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi Yalı Çapkını’nın 53. bölümünde yeni bir oyuncu katılıyor. Diziye “Nevra” karakterini genç oyuncu Betül Aktel oynayacak.

    Fragmanda kendini göremeyen Afra Saraçoğlu'ndan sitem dolu sözler

     

     

     

    Haberler>Magazin>Fragmanda kendini göremeyen Afra Saraçoğlu'ndan sitem dolu sözler
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    Afra Saraçoğluyalı çapkını
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