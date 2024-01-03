Futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Turan'a çanta almak için Seçil Erzan'dan bakın kaç para istedi

03 Ocak 2024 17:36 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:52

Aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Semih Kaya gibi isimlerin bulunduğu 21 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan'ın kırık telefonundaki yazışmalar ortaya çıktı. Arda Turan’ın karısı Aslıhan Turan'a pahalı bir çanta almak için Erzan'dan para istediği ortaya çıktı.

“40 BİN DOLAR ÇIKAR MI?”

Arda Turan'ın "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim" dediği mesaja yer verilen raporda, Erzan'ın Turan'a "Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım" şeklinde cevap verdiği ve Turan'ın bunun üzerine, "Alacağım, gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı" diye cevap verdiği yer aldı.

ASLIHAN TURAN LÜKS ÇANTALARIYLA KONUŞULDU

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks çantalarıyla gündem olmuştu. Evinin kapılarını açan Aslıhan Doğan Turan, milyonluk değerdeki çanta koleksiyonu ile şaşırttı. Takvim'in haberine göre; Turan, YouTube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk oldu değeri 10 milyon TL'yi bulan bir çanta koleksiyonu izleyicilerie gösterdi. Turan daha sonra çok konuşulan 93 bin TL'lik hırkası için ise, "Herkes önündeki tabağa baksın. Ben de çalışıyorum, Arda da. Benim harcamamdan kime ne!" dedi.