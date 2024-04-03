Gamze Özçelik dünyanın diğer ucuna gitti! Reshad Strik ile beraber yetim güldürdü

03 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:45

Gamze Özçelik, Ailenin yeni üyesi programıyla hayatımıza giren Reshad Strik ile beraber Çad Cumhuriyetine gitti. Orta Afrika ülkelerinden biri olan Çad açlık sınırıyla boğuşan ülkeler listesinde yer alıyor. Öte yandan hastalıkların da yaygın olduğu Çad'a yardım götüren Gamze Özçelik, ayrıca iftar programı da düzenledi.

GAMZE ÖZÇELİK DÜNYANIN DİĞER UCUNA GİTTİ!

Bir çocuk annesi Gamze Özçelik, yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İslamiyet'in yaygın olduğu Afrika ülkeleri arasında yer alan Çad'a iftar sonrası Kur'an-ı Kerim dinletisinde kalan Özçelik, ilk kez bu ülkelere yaptığı yolculuk sonrası başörtüsü takmaya başlamıştı. Maneviyatını artıran Özçelik, akabinde magazinsel tüm olaylardan uzak durdu.

Şimdilerde ise özellikle Suriye, Filistin, Afrika, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde açlık sınırında olanlara ulaşan Özçelik, yaşadığı tecrübeleri takipçileriyle paylaşıyor.

Dünyanın öbür ucuna giden Özçelik, buradaki yetimleri yüzünü güldürdü. Gıda yardımından sonra iftar programları da düzenlemeyi ihmal etmedi. Son günlerde Reshad Strik'te Özçelik'le beraber seyahat halinde olması dikkatlerden kaçmadı.