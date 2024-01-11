Gervais yıllar önce yüzlerine vurmuştu: Hepiniz Epstein'in arkadaşsınız! Video yeniden gündemde
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş insanı Jeffrey Epstein ile ilgili yıllar önce ödül töreninde konuşan Ricky Gervais’in sözleri yeniden gündem oldu.
İngiliz komedyen Ricky Gervais’in yıllar önce katıldığı ödül töreninde ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili “Hepiniz Epstein’in arkadaşısınız” dediği görüntüler sosyal medyada tekrar gündem oldu.
ÖDÜL TÖRENİNDEKİ EPSTEIN GÖNDERMESİ GÜNDEM OLDU
Epstein’in yaptıkları yeniden gündemdeyken, ünlü komedyen Ricky Gervais’in bir törende yaptığı açıklamayla yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Gervais, konuşmasında; “Bu töreni izleyeceğinize After Life dizisinin birinci sezonunu izleyebilirdiniz. Karısı kanserden ölmek üzere olduğu için kendini öldürmek isteyen bir adamın hikayesi. Yine de bundan daha eğlenceli. Spoiler vereyim, ikinci sezon yolda. Yani sonunda kendini öldürmemiş, Jeffrey Epstein gibi. Susun, arkadaşınız olduğunu biliyorum, ama umrumda değil.” sözlerine yer verdi.