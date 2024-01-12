Gökçe Bahadır’dan estetik itirafı!
Gökçe Bahadır evliliği ve kariyeri ile konuşulan ünlü oyunculardan bir tanesi. Oyuncu doğallığı ile sık sık gündeme de gelmektedir. Estetiksiz ünlüler arasında gösterilen Bahadır, ufak tefek işlemler yaptırdığını açıkladı.
Gökçe Bahadır şu sıralarda Star TV’de yayınlanan Ömer dizisinde rol almaktadır. Doğallığı ve oyunculuğu ile gündeme gelen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre ufak tefek işlemler yaptırdığını açıkladı.
UFAK TEFEK İŞLEMLER VAR!
Gökçe Bahadır, doğallığı ile adından sıklıkla bahsettirmektedir. Pek çok kişi estetiksiz tek kadın olarak Gökçe Bahadır'ı tanısa da oyuncu, ufak tefek işlemler yaptırdığını söyledi. Gökçe Bahadır geçen akşam müzik grubu Peyk'in ilk müzikali olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Hamiyet'in Maximum Uniq Hall'da düzenlenen galasında yer aldı. Oyuncu estetiğe dair sorulan sorulara şöyle cevap verdi;
“Her kadın aynaya baktığında kendini nasıl güzel buluyor ise öyle yapsın. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir işlem yok diyemem. Güzel gözükmek isterim. Ama doğallığımı asla bozmam, abartıya kaçmam.”