Gökçe Bahadır'ın Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı

18 Mart 2024 21:55 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:57

Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle beğeni toplayan Gökçe Bahadır, Alaçatı'da düzenlenen sade bir törenle müzisyen Emir Ersoy ile 2022 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan oyuncunun son taşındığı boğazdaki evine aylık 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.

GÖKÇE BAHADIR'IN EVİNİN KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Geçtiğimiz yaz eşi Emir Ersoy ile birlikte Bodrum'da mütevazi bir evde kalan Gökçe Bahadır, son yatırımlarını gayrimenkule yatırıyor. Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy Boğaz manzaralı daireyi 270 bin liraya kiraladı.