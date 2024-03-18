18 Mart 2024 21:55 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:57
Gökçe Bahadır'ın Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı
Ömer dizisinde Gamze rolüyle yer alan Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirasının servet olduğu ortaya çıktı. Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan Bahadır, evi için aylık 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle beğeni toplayan Gökçe Bahadır, Alaçatı'da düzenlenen sade bir törenle müzisyen Emir Ersoy ile 2022 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan oyuncunun son taşındığı boğazdaki evine aylık 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.
GÖKÇE BAHADIR'IN EVİNİN KİRASI DUDAK UÇUKLATTI
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Geçtiğimiz yaz eşi Emir Ersoy ile birlikte Bodrum'da mütevazi bir evde kalan Gökçe Bahadır, son yatırımlarını gayrimenkule yatırıyor. Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy Boğaz manzaralı daireyi 270 bin liraya kiraladı.
Kaynak: TGRT Haber.com