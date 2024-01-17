Gökhan Özen estetik yaptırdığı iddialarını kabul etmedi: İftiralarla uğraşıyorum

17 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:09

90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen, verdiği röportajda yüzündeki değişimle günlerce konuşuldu. Estetik ve botoks kurbanı olduğu iddia edilen şarkıcı, çıkan haberlere ateş püskürdü.

"İFTİRALARLA BENİ ÜZEMEZSİNİZ"

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Özen, sadece göz ameliyatı geçirdiğini belirterek, "İnsanlar yüzümle ilgili geçirdiğim ameliyattan dolayı beni arıyor. Ödül töreninde beni çeken arkadaş filtreyi basmış suratıma. Videoyu editleyerek sunmuş. O arkadaşın yaptığı gibi filtreli değil, filtresiz çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok. Yüzüme hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerim için sağlık açısından bir ameliyat geçirdim. Bir iftirayla uğraşıyorum. Botoks yaptırdığım söyleniyor ama yok. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz. Sevenlerimi, ailemi ve annemi üzmeyin. Yüzüm kendi yüzüm" dedi.