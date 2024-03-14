Gökhan Özen'den hayranlarını üzen haber! Doktoru yasak koydu

14 Mart 2024 00:42 - Güncelleme : 14 Mart 2024 00:48

2000'li yıllarda çıkardığı 'Aramazsan Arama', 'Budala' gibi şarkılarla tanınan Gökhan Özen, son paylaşımıyla kokuttu. İzmir konserinde enfeksiyon kaptığını belirten şarkıcı, "Temas kurmam artık yasaklandı" dedi.

GÖKHAN ÖZEN'DEN HAYRANLARINI ÜZEN HABER

Sosyal medya hesabından enfeksiyon kaptığını belirten şarkıcı Gökhan Özen, "İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz." dedi.