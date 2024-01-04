Gökhan Türkmen’den dikkat çeken oje açıklaması!

04 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:23

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in sosyal medya hesabından tırnaklarına oje sürdüğü pozlarını hayranları için paylaştı. Bu paylaşımı ile hayranlarını şaşkına uğratan Türkmen’e sert eleştiride bulunanlarda oldu.

"ZEVKLER VE RENKLER"

Türkmen, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 2014 yılında Sinem Aksoy ile dünya evine giren ve 2 kız çocuk babası olan Türkmen'in son paylaşımı dikkat çekti. Tırnaklarına rengarenk ojeler sürerek kameraların karşısına geçen şarkıcı, o anları takipçileri ile paylaştı. Ünlü şarkıcının bu halini gören hayranları ise bu tarza ne diyeceklerini şaşırdı. Önceki gün de Metropol İstanbul'da görüntülenen Gökhan Türkmen, muhabirlerin ojeleri hakkındaki yapılan sert eleştiriler hakkında ne düşündüğü sorulunca; "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" diye konuştu.

İşte Gökhan Türkmen!in o paylaşımı;