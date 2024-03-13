Gönülleri bir kez daha feth ettiler! Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti depremzede vatandaşları unutmadı

13 Mart 2024 22:00 - Güncelleme : 13 Mart 2024 22:05

Ünlü futbolcu Mesut Özil, oyuncu eşi Amine Gülşe ile birlikte gönülleri bir kez daha feth etti. İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla bilinen çift, bu kez deprem bölgesindeki vatandaşları unutmadı.

MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE GÖNÜLLERİ FETH ETTİ

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile deprem felaketinde ailesini ve yakınlarını kaybeden 18 çocuğun eğitimini üstlendi. Özil, çocuklara 12 yıllık zorunlu eğitim hayatları boyunca gerekli tüm destekleri sağlayacağını belirtti. Özil daha önce Kızılay'ın 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyaya 100 bin Euro bağış yapmasıyla da günlerce konuşulmuştu.