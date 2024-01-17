Gülse Birsel yeni projelerini patlattı! Yepyeni bir dizi ve film yolda…

17 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:08

Gülse Birsel, Avrupa Yakası, Yalan Dünya’dan sonra Jet Sosyete' ile ekranlara dönmüştü. Birsel, 'Aile Arasında' filmiyle de büyük bir başarı elde etti. Birsel'in geçtiğimiz aylarda, yeni bir proje üzerinde çalıştığı bilgisi gelmişti. Bu haberde büyük bir merak uyandırdı. Gülse Birsel’in gişe başarısı bir hayli yüksek olan Aile Arasında'nın ikinci filmini çekeceği öne sürülmüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Gülse Birsel’in hem yazdığı hem de rol aldığı, Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10. filmi olan 'Aile Arasında'nın devam filmi geldiğini açıklamıştı. Diğer yandan gerçek mekanlarda geçen yepyeni bir konsepte sahip dizi geleceği de iddia edilmişti.

Bu iddialar ortada dolaşırken Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katılan Gülse Birsel 'muhabir online'ın' sorularını cevapladı. Yeni projesine dair merak edilenler hakkında konuşan Birsel, öncelikle bir devam filmi geleceğini, sonrasında da gerçek sahnelerde çekilen yeni konseptli bir dizi geleceğini söyledi.