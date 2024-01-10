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    • 10 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:28

    Güneşin Kızları oyuncuları buluştu! Eski partnerlerin paylaşıma beğeni yağdı

    Bir döneme damga vuran Güneşin Kızları dizisinin oyuncuları Burcu Özberk ve Berk Atan yıllar sonra bir araya geldi.

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
    Güneşin Kızları oyuncuları buluştu! Eski partnerlerin paylaşıma beğeni yağdı
    Berk Atan

    Başrolünde Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Emre Kınay’ın yer aldığı Güneşin Kızları dizisi, yayınladığı dönemde en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin fanları dizinin sevilen iki oyuncusunun tekrar buluştuğunu görünce beğeni butonunu çökertti. 

    ESKİ PARTNERLER YILLAR SONRA BİR ARADA 

    Güneşin Kızları dizisinde Nazlı karakteriyle yer alan Burcu Özberk ile Savaş karakteriyle yer alan Berk Atan buluştu. İki ismin hayranları oyuncuların karesine yorum yağdırdı. 

    Güneşin Kızları oyuncuları buluştu! Eski partnerlerin paylaşıma beğeni yağdı

    İKİ İSİM SOSYAL MEDYAYI SALLADI

    Güneşin Kızları’nın sevilen ikilisi Berk Atan-Burcu Özberk, bir araya geldi ve Berk Atan sosyal medya hesabından SavNaz’ı hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Berk Atan paylaşımına, "Bu hayatta vazgeçmediğim en güzel hatıram" notunu düştü. 

    Haberler>Magazin>Güneşin Kızları oyuncuları buluştu! Eski partnerlerin paylaşıma beğeni yağdı
    berk atan
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