Güneşin Kızları oyuncuları buluştu! Eski partnerlerin paylaşıma beğeni yağdı

10 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:28

Başrolünde Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Emre Kınay’ın yer aldığı Güneşin Kızları dizisi, yayınladığı dönemde en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizinin fanları dizinin sevilen iki oyuncusunun tekrar buluştuğunu görünce beğeni butonunu çökertti.

ESKİ PARTNERLER YILLAR SONRA BİR ARADA

Güneşin Kızları dizisinde Nazlı karakteriyle yer alan Burcu Özberk ile Savaş karakteriyle yer alan Berk Atan buluştu. İki ismin hayranları oyuncuların karesine yorum yağdırdı.

İKİ İSİM SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Güneşin Kızları’nın sevilen ikilisi Berk Atan-Burcu Özberk, bir araya geldi ve Berk Atan sosyal medya hesabından SavNaz’ı hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Berk Atan paylaşımına, "Bu hayatta vazgeçmediğim en güzel hatıram" notunu düştü.