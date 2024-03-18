Günlerce konuşulan repliğin Demet Evgar'a ait olduğu ortaya çıktı

18 Mart 2024 20:58 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:01

Kamera arkası yayınlanan Bahar dizisinde "Noldu cerraağğm" sahnesiyle sosyal medyayı sallayan Demet Evgar bugün yayınlanan kamera arkası görüntüleriyle bir kez daha takdir topladı. Repliğin Demet Evgar'ın doğaçlama eseri olduğu ortaya çıktı.

DEMET EVGAR YİNE TÜM ALKIŞLARI TOPLADI

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın rol aldığı Bahar dizisinin geçtiğimiz hafta hafta yayınlanan bölümünde Demet Evgar'ın oynadığı Bahar karakterinin söylediği "Noldu cerraağğm" repliği günlerce konuşulmuştu. Kamera arkası yayınlanan dizinin o sahnesinin Demet Evgar'ın eseri olduğu ortaya çıktı. Evgar'ın komedideki yeteneğine övgü yağdı.