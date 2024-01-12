Gupse Özay, eşi Barış Arduç'u öve öve bitiremedi

12 Ocak 2024 13:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 13:55

Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay, bir dergiye verdiği röportajda "Jan Asya senin karakterinin hangi özelliklerini, babasının karakterinin hangi özelliklerini alsın isterdin?" sorusuna “Tüm özellikleri” cevabını verdi.

"BABASININ HER ŞEYİNİ ALSIN"

Ünlü oyuncu Gupse Özay bir sergiye verdiği röportajda kızı Jan Asya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Arduç'la olan evliliğiyle adından söz ettiren Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın kendisinden ve eşinden hangi özellikleri almasını istediği yönünde sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü oyuncu Özay, "Benim çalışkanlığımı alsın, merakımı alsın, muzipliğimi alsın, hayal gücümü alsın. Babasının her şeyini alsın." cevabını verdi.

BARIŞ ARDUÇ: KARIMA BENZEMESİ BENİM İÇİN MÜTHİS BİR ŞEY

Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.