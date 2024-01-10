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    • 10 Ocak 2024 11:33 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:48

    Hadise 'Kızmayın' diyerek Kızılcık Şerbeti'ni eleştirdi

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Şarkıcı Hadise katıldığı programda ‘Kızmasınlar’ diyerek “Kızılcık Şerbeti’ni izliyorum, ama yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti” dedi.

    Kızılcık Şerbeti, Hadise

    Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisini izlediğini belirten Hadise, diziyi bu sezon eleştirdi.

    “KIZMASINLAR AMA”

    Hadise; “Kızmasınlar ama ben herkes gibi Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum, ama yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bende böyle, bir şeyler bana bir tık fazla gelince, inandırıcılığı bir tık azalınca ben bir soğuyorum projeden. Ha tekrardan dönebilirim ama soğuyorum, yapacak hiçbir şey yok. O an kesiyorum. Sonuçta bir şey izliyorsun. 'Bu kadar da değil!' dediğim yerlerde, vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri.” dedi. 

    Hadise 'Kızmayın' diyerek Kızılcık Şerbeti'ni eleştirdi

    Hadise 'Kızmayın' diyerek Kızılcık Şerbeti'ni eleştirdi

    Hadise 'Kızmayın' diyerek Kızılcık Şerbeti'ni eleştirdi

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    Kızılcık ŞerbetiHadise
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