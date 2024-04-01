Hadise yeni yılda 3 anlaşma yaptı, servet kazandı

01 Nisan 2024 22:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:12

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, yeni yılda yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise, reklamlardan servet kazandı.

HADİSE REKLAM ÜCRETLERİNDEN SERVET KAZANDI

Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise yeni yılda 3 büyük firmayla reklam anlaşması yaptı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Şarkıcının 300 milyon liraya yakın bir para kazandığı iddia edildi.