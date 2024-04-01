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01 Nisan 2024 22:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:12

Hadise yeni yılda 3 anlaşma yaptı, servet kazandı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerin biri Hadise, yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı son reklam anlaşmasından servet kazandı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Hadise yeni yılda 3 anlaşma yaptı, servet kazandı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, yeni yılda yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise, reklamlardan servet kazandı. 

HADİSE REKLAM ÜCRETLERİNDEN SERVET KAZANDI 

Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise yeni yılda 3 büyük firmayla reklam anlaşması yaptı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Şarkıcının 300 milyon liraya yakın bir para kazandığı iddia edildi. 

Hadise yeni yılda 3 anlaşma yaptı, servet kazandı - 1. Resim

 
Kaynak: TGRT Haber.com
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