01 Nisan 2024 22:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:12
Hadise yeni yılda 3 anlaşma yaptı, servet kazandı
Son günlerin en çok konuşulan isimlerin biri Hadise, yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı son reklam anlaşmasından servet kazandı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, yeni yılda yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise, reklamlardan servet kazandı.
HADİSE REKLAM ÜCRETLERİNDEN SERVET KAZANDI
Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise yeni yılda 3 büyük firmayla reklam anlaşması yaptı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Şarkıcının 300 milyon liraya yakın bir para kazandığı iddia edildi.
Kaynak: TGRT Haber.com