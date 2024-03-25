25 Mart 2024 19:23 - Güncelleme : 25 Mart 2024 19:23
Haftalardır hastanede olan Filiz Akın'dan müjdeli haber geldi
Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Kullandığı ilaçlar nedeniyle gününün büyük bir kısmının hastanede geçtiğini belirten Akın, "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" diyerek sevenlerini mutlu haberi verdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Kulağının üst kısmındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı bazı problemler nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan oyuncu Filiz Akın, tedavisinin artık evde devam edeceğini söyleyerek, hastaneden taburcu olacağının müjdesini verdi.
FİLİZ AKIN'DAN MÜJDELİ HABER GELDİ
Sosyal medya hesabından hastane odasından video yayınlayan Akın, "Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum." dedi.
Kaynak: TGRT Haber