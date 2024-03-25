Haftalardır hastanede olan Filiz Akın'dan müjdeli haber geldi

25 Mart 2024 19:23 - Güncelleme : 25 Mart 2024 19:23

Kulağının üst kısmındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı bazı problemler nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan oyuncu Filiz Akın, tedavisinin artık evde devam edeceğini söyleyerek, hastaneden taburcu olacağının müjdesini verdi.

FİLİZ AKIN'DAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Sosyal medya hesabından hastane odasından video yayınlayan Akın, "Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum." dedi.