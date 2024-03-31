31 Mart 2024 22:39 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:39
Hakan Peker sandıktan çıkamadı
Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti'den Safranbolu belediye başkanlığı için aday oldu. Bugün Safranbolu'nda oyunu kullanan Peker, sandıktan çıkamadı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Peker'in aday olduğunu duyurmuştu. Şarkıcı Hakan Peker, aday olduğu Safranbolu'da oyunu kullandı.
HAKAN PEKER'E SANDIKTAN OY ÇIKMADI
İYİ Parti Safranbolu belediye başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker sandıktan çıkmadı. Safranbolu belediye adayı seçimlerinde Elif Köse yüzde 47,22 oy oranını alarak listeye ilk sıradan girdi. Hakan Peker ise listede kendine yer bulamadı.
Kaynak: TGRT Haber