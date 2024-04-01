Hakan Peker'in oy oranı şaşırttı! İşte Safranbolu'da dikkat çeken sonuç...

01 Nisan 2024 03:24 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:25

Seçim çalışmaları esnasında en çok gündemde olan isimlerden biri de İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkan Adayı olan şarkıcı Hakan Peker oldu.

SANDIKTA KALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile yaptığı düetle çok konuşulan Peker, bugün Safranbolu'da oyunu kullandı. Ancak yerel seçimlerde İYİ Parti Safranbolu belediye başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker, seçimlerde umduğunu bulamadı. "Biz Safranbolu’yu Karadeniz’in incisi haline getireceğiz. Bize gelecekler görmeye" diyen Peker'e sandıktan 5. sırada çıktı.

Safranbolu'da kazanan isim yüzde 47.22 oy oranına ulaşan CHP adayı Elif Köse olurken, ikinci sırada ise yüzde 34,39 oy alan AK Parti adayı Ali Büyüközdemir yer aldı.

İYİ Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,68'lik oy oranıyla listede 5. sırada yer aldı.