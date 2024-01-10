Hakan Ural’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı

10 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:19

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’da oynanması gereken final maçı son anda iptal edilmiş ve olay ülke gündemine oturmuştu. Hakan Ural, canlı yayında iki takıma da çağrıda bulundu.

HAKAN URAL'DAN ÇAĞRI

Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrıda bulunan Hakan Ural, iki kulübe Süper Kupa finalinde alacakları paradan bu seferlik feragat etmelerini vönerdi.

Hakan Ural sunuculuğunu üstlendiği programda iptal edilen Süper Kupa finalini deprem bölgesinde oynamalarını önerdi. Deprem bölgesinde oynanacak maç sonrası elde edilecek gelirin ise depremzedelere bağışlanmasını istedi.