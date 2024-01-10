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    • 10 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:19

    Hakan Ural’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı

    Hafta içi her gün canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta’nın sunucusu Hakan Ural, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine çağrıda bulunarak, maçın deprem bölgesinde oynamalarını önerdi.

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
    Hakan Ural’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı
    Hakan Ural

    Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’da oynanması gereken final maçı son anda iptal edilmiş ve olay ülke gündemine oturmuştu. Hakan Ural, canlı yayında iki takıma da çağrıda bulundu.

    HAKAN URAL'DAN ÇAĞRI 

    Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrıda bulunan Hakan Ural, iki kulübe Süper Kupa finalinde alacakları paradan bu seferlik feragat etmelerini vönerdi. 

    Hakan Ural’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı

    Hakan Ural sunuculuğunu üstlendiği programda iptal edilen Süper Kupa finalini deprem bölgesinde oynamalarını önerdi. Deprem bölgesinde oynanacak maç sonrası elde edilecek gelirin ise depremzedelere bağışlanmasını istedi.

     

    Haberler>Magazin>Hakan Ural’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı
    hakan ural
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