Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya'ya 3,5 yıla kadar hapis talebi

26 Şubat 2024 11:39 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:43

Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya hesabından ‘hırsız', ‘nitelikli dolandırıcı', ‘depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akkaya'nın paylaşımında Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı belirtildi.

DENİZ AKKYA HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla sanatçıyı küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu yer alırken, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DENİZ AKKAYA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Akkaya'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya'nın 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra AHBAP derneğine milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent'in geçmişte hakkında ‘dolandırıcılık' ve ‘sahtecilik' iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.