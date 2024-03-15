Haluk Levent'in hayatı film mi oluyor? İlk açıklama geldi

15 Mart 2024 21:36 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:38

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği'yle birlikte gösterdiği faaliyetlerle çok konuşulan şarkıcı Haluk Levent ortaya atılan "Hayatı film oluyor" iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek, "Hayatımdan 15 günlük kesit" dedi.

HALUK LEVENT'İN HAYATI FİLM Mİ OLUYOR?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olan depremde kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birlikte yardım çalışmalarına katılan Haluk Levent, hayatının film olacağını iddialarını yalanlayarak, "Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM'ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti. Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit." dedi.