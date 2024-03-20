Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımıyla endişelendirdi! Hastalığından ilk kez bahsetti

Bir hayli zayıfladığı görülen Alkan, bunun nedeninin yaşadığı sağlık problemi olduğunu söyleyerek, "Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim. Spor ile kas yapma döneminde bu güzel olmadı. Hâlâ iyileşemedim ama her gün biraz daha iyiyim" ifadelerini kullandı.