20 Mart 2024 21:47 - Güncelleme : 20 Mart 2024 21:47
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımıyla endişelendirdi! Hastalığından ilk kez bahsetti
Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımıyla korkuttu. Bir hayli zayıfladığı gözlenen Alkan, "Hastalığımdan dolayı kısa sürede istemsiz kilo verdim" dedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Oyuncu Zeynep Alkan, geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu 558 bin takipçili sosyal medya hesabında paylaştığı kareyle takipçilerini endişelendirdi. Bir deri bir kemik kalan Alkan, yaşadığı sağlık probleminden bahsetti.
ZEYNEP ALKAN PAYLAŞIMIYLA ENDİŞELENDİRDİ
Bir hayli zayıfladığı görülen Alkan, bunun nedeninin yaşadığı sağlık problemi olduğunu söyleyerek, "Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim. Spor ile kas yapma döneminde bu güzel olmadı. Hâlâ iyileşemedim ama her gün biraz daha iyiyim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber.com