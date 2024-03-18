18 Mart 2024 20:29 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:11
Hande Erçel ile Afra Saraçoğlu tanınmaz hale geldi! Gözlerinize inanamayacaksınız
Yapay zeka ile birlikte ünlü isimlerin kilolu hali sosyal medyada paylaşıldı. Bambaşka hale gelen Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu'nun fotoğraflarına yorum yağdı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Son dönemde yapay zeka ile birlikte ölen ünlü sanatçıların ses içerikleri büyük ilgi görürken, şimdi ise yapay zeka ile birlikte Hande Erçel, Afra Saraçoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bambaşka görüntüleri ortaya çıktı.
ÜNLÜLER TANINMAZ HALE GELDİ
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu ve Burcu Özberk gibi isimler yapay zeka ile bambaşka birine dönüştü. Alışık olduğumuz hallerinden bambaşka bir görüntüyle karlımıza çıkan ünlü isimler, tanınmakta güçlük çekti.
Kaynak: TGRT Haber.com