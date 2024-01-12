Hande Erçel ne zaman evleneceğine dair tüyo verdi

12 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:32

Hande Erçel en son Burak Deniz ile başrolü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde yer aldı. Önemli markalarında da yüzü olan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisinin nasıl gittiğini, neler hissettiğini L'officiel dergisine anlattı.

Hande Erçel’in verdiği röportajdan öne çıkan başlıklar şu şekilde; “Çok sürprizli ve umutlu bir dönemdeyim. İçimde çok güzel şeyler olacağına dair fısıltılar ve ruhumdan taşan bir mutluluk var. Hep yaşımdan daha olgun hissettim. Hep ne istediğimi bildiğimi zannederdim ama yanılmışım. Keşfetmek asıl olgunlukmuş. Otuzlu yaşların ilk dersi de sanırım bu. Aşk dünyayı kurtarabilecek kadar kudretli bir duygudur. İnsanda her şeye dair büyük hisler uyandıran bir duygu. Bizi de dünyayı da ayakta tutuyor.

Hep başkalarının mutluluğu önemliydi benim için, şimdi kendi mutluluğumun da farkındayım. Son bir senedir iç sesimi askıya aldım. Bıçağı kendime saplayacak zaman kalmıyor. Başkaları çoktan saplamış oluyor. Hayatla ilgili büyük bir kabulleniş yaşıyorum. Her durumda sakin kalmayı başarabiliyorum. Belki de kendi içimde katlanıyor ve patlıyor bu birikmiş öfkeler. Öyle anlar geliyor ki ne yaşadığımı, neye üzüldüğümü hatırlayamıyorum. Kırıldığım zaman ise benden ne kaybettireceğini düşünmeden gözümü kırpmam giderim. Net bitirmişliğim bardır her konuda.