Hande Erçel oyunculuktan elini eteği çekiyor!

17 Ocak 2024 15:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:20

Hande Erçel, yıldızı parlamaya başladığından beri oyunculuğu ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme geliyor. Her hareketi takip edilen ve davranışları eleştirilen ünlü isimin sonunda tahammülü kalmayarak, “Beni biraz salın” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancılar’ın oğlu Hakan Sabancı ile yaşadığı birliktelik ile de magazin dünyasının sıkça konuştuğu isimlerden biri olan Hande Erçel hakkında yeni bir iddia daha ortaya çıktı. "Blogyagmuru" profilinde canlandırdığı karakterlere, rol aldığı dizilere dair tüm paylaşımlarını silerek geçmişine sünger çektiği hepsini bir kenara ittiği öne sürülen Erçel ile Sabancı'nın sanayide görüntülendiği mesajları da paylaşıldı. Oyunculuk kariyerine virgül koyduğu düşünülen Erçel'in sanat atölyesi açacağı ve bu konuda da harekete geçtiği söylendi.