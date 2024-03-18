Hande Yener'i yıkan ölüm: 'Dünyamı kaybettim'

18 Mart 2024 09:45 - Güncelleme : 18 Mart 2024 09:53

İki Deli, Mor, Acı Veriyor, Yalanın Batsın, Şansın Bol Olsun gibi şarkıların sahibi ünlü şarkıcı Hande Yener hayatındaki en büyük acılardan birini yaşadı. Yener, uzun süredir sağlık sıkıntıları yaşayan annesi Yıldız Özyener'i kaybetti. 82 yaşında hayatını kaybeden Özyener, toprağa verildi.

"DÜNYAMI KAYBETTİM"

Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Yener, "Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.