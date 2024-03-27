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27 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:32

Hapis iddialarıyla ilgili konuşan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, eski eşini suçladı

Sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı ile evli olan Uğur Akkuş'un nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla açılan dava sonucunda tutukluğunun 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti. Akkuş, hapis iddialarını yalanlayarak eski eşini suçladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Hapis iddialarıyla ilgili konuşan Ebru Şallı&#039;nın eşi Uğur Akkuş, eski eşini suçladı

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle açılan dava kapsamında hem Uğur Akkuş hem de yeğeni "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 320'şer lira da para cezasına çarptırıldı. Olay hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkuş, 'hapis' haberlerinin yalan olduğunu söyleyerek eski eşi Gonca Sağlam'ı suçladı. 

UĞUR AKKUŞ HAPİS İDDİALARINI YALANLADI, ESKİ EŞİNİ SUÇLADI 

Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 320'şer lira da para cezasına çarptırıldı. Uğur Akkuş çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Eski eşini suçlayan Akkuş, "Son zamanlarda hakkında düzenli çıkan hapis haberleri dolandırıcılık haberleri özellikle eşim Ebru Şallı ile evlenmemiz sonrasında eski eşim Gonca Sağlam tarafından düzenli basına servis edilip kendisi tarafından yaptırılan haberlerdir.  Eski eşim Gonca Sağlam ileri derecede pipolar ve borderline kişilik bozukluğuna sahip maalesef psikolojik rahatsızlıkları olan bir hastadır." diyerek çıkan haberler sonrası eski eşini suçladı. 

 

Hapis iddialarıyla ilgili konuşan Uğur Akkuş, eski eşini suçladı - 1. Resim

Hapis iddialarıyla ilgili konuşan Uğur Akkuş, eski eşini suçladı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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