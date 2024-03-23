23 Mart 2024 22:23 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:23
Hasan Can Kaya ekibini lüks aracıyla otobüs durağına bıraktı! O anlar sosyal medyada ilgi gördü
Komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz gün,lüks aracıyla kameralara takıldı. Ekibini lüks aracıyla otobüs durağına bırakan Kaya'nın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Önceki gün Etiler'de aracının içinde kalabalık arkadaş grubuyla görüntülenen Hasan Can Kaya, trafikte muhabirlerin sorularını cevapladı. Kaya'nın lüks aracıyla otobüs durağında arkadaşlarını indirmesi sosyal medyada ilgi gördü.
HASAN CAN KAYA LÜKS ARACIYLA OTOBÜS DURAĞINDA
Komedyen Hasan Can Kaya, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubuyla görüntülenen Kaya, araçtaki hanımlar sorulunca, "Ekip ile birlikte yemek yedik. Şimdi onları otobüs durağına bırakacağım." dedi.
Kaynak: TGRT Haber