Havalimanında duygusal anlar! Şarkıcı Ceylan gözyaşlarına boğuldu

25 Mart 2024 23:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:19

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt okumak için gittiği Kanada'da kendine yeni bir yaşam kurmuştu. Melodi, geçtiğimiz yıl Toronto'da Ozan Özgül ile nikâh masasına oturmuştu.

CEYLAN HAVALİMANINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şarkıcı Ceylan sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, havalimanında hüngür hüngür ağladı. Melodi, annesinin "Kavuştum yavrularıma" notuyla sosyal medyada paylaşım yaparken Ceylan ise "Öyle ihtiyacım vardı ki kucağına, mutluluktan ağladım, şükür" mesajıyla karşılık verdi.