Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Havalimanında duygusal anlar! Şarkıcı Ceylan gözyaşlarına boğuldu
25 Mart 2024 23:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:19

Havalimanında duygusal anlar! Şarkıcı Ceylan gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı Ceylan, Toronto’da yaşayan kızı Melodi Bozkurt ile uzun bir aranın ardından buluştu. Havalimanına kızını karşılamaya giden Ceylan hüngür hüngür ağladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt okumak için gittiği Kanada'da kendine yeni bir yaşam kurmuştu. Melodi, geçtiğimiz yıl Toronto'da Ozan Özgül ile nikâh masasına oturmuştu.

CEYLAN HAVALİMANINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

Şarkıcı Ceylan sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, havalimanında hüngür hüngür ağladı. Melodi, annesinin "Kavuştum yavrularıma" notuyla sosyal medyada paylaşım yaparken Ceylan ise "Öyle ihtiyacım vardı ki kucağına, mutluluktan ağladım, şükür" mesajıyla karşılık verdi.

Havalimanında duygusal anlar! Şarkıcı Ceylan gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim
Havalimanında duygusal anlar! Şarkıcı Ceylan gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim
Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...