25 Mart 2024 23:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:19
Havalimanında duygusal anlar! Şarkıcı Ceylan gözyaşlarına boğuldu
Şarkıcı Ceylan, Toronto’da yaşayan kızı Melodi Bozkurt ile uzun bir aranın ardından buluştu. Havalimanına kızını karşılamaya giden Ceylan hüngür hüngür ağladı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt okumak için gittiği Kanada'da kendine yeni bir yaşam kurmuştu. Melodi, geçtiğimiz yıl Toronto'da Ozan Özgül ile nikâh masasına oturmuştu.
CEYLAN HAVALİMANINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şarkıcı Ceylan sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, havalimanında hüngür hüngür ağladı. Melodi, annesinin "Kavuştum yavrularıma" notuyla sosyal medyada paylaşım yaparken Ceylan ise "Öyle ihtiyacım vardı ki kucağına, mutluluktan ağladım, şükür" mesajıyla karşılık verdi.
Kaynak: TGRT Haber