Hayranından Sibel Can'a 87 bin TL'lik hediye

14 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:41

Sibel Can, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahneye siyah elbiseyle çıkarken, gecede yapılan sürpriz herkesi şaşırttı.

SİBEL CAN'A 87 BİN TL'LİK JEST

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sibel Can'ı dinlemeye gelen iş insanı ünlü isme jest yaptı. İsmini vermek istemeyen iş insanı, şarkıcıya 87 bin TL'lik altın hediye etti. Yapılan sürpriz karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Sibel Can, hediye için hayranına teşekkür etti.