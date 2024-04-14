14 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:41
Hayranından Sibel Can'a 87 bin TL'lik hediye
Ramazan Bayramı’nın son gününde Kıbrıs’ta sahne alan Sibel Can’a ismini vermek istemeyen hayranı, 87 bin TL’lik jest yaptı. Çok şaşıran Can, hayranına teşekkür ederek sahnesine devam etti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sibel Can, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahneye siyah elbiseyle çıkarken, gecede yapılan sürpriz herkesi şaşırttı.
SİBEL CAN'A 87 BİN TL'LİK JEST
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sibel Can'ı dinlemeye gelen iş insanı ünlü isme jest yaptı. İsmini vermek istemeyen iş insanı, şarkıcıya 87 bin TL'lik altın hediye etti. Yapılan sürpriz karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Sibel Can, hediye için hayranına teşekkür etti.
Kaynak: TGRT Haber