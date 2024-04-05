05 Nisan 2024 21:56 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:05
Hayranları bayram edecek! Mabel Matiz ve Tarkan'dan ortak proje
Son günlerde Zeynep Bastık'a verdiği şarkıyla gündemden düşmayan Mabel Matiz Saba Tümer'in konuğu oldu. Tümer'in “En çok kiminle sahne ya da düet yapmak istersin” sorusuna sorusuna 'Tarkan' cevabını veren Mabel Matiz hayranlarını heyecanlandırdı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Tarkan sosyal medya hesabından yeni şarkıları için stüdyoya girdi. Yeni şarkıları merakla beklenen Tarkan'dan Mabel Matiz ile sürpriz düet projesi ise hayranlarını meraklandırdı. Saba Tümer'in programına konuk olan Matiz, projenin detaylarını anlattı.
MABEL MATİZ VE TARKAN'DAN SÜRPRİZ DÜET
Saba Tümer’in; “En çok kiminle sahne ya da düet yapmak istersin” sorusuna “Türkiye’den Tarkan’ımla bir şey yapmayı çok istiyorum, birlikte bir şarkı söylemek. Harika bir insan, harika bir enerji.. Konuşuyoruz da,bir iki yıldır tanışıyoruz. Niyetimiz var, henüz şarkıya karar veremedik. Doğru şarkıyı bulduğumuzda bunu yapacağız” sözleriyle cevap veren Mabel Matiz, hayranlarını heyecanlandırdı. İki şarkıcının hayranları şimdiden ikiliyi yorum yağmuruna tuttu.
Kaynak: TGRT Haber.com