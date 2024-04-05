Hayranları bayram edecek! Mabel Matiz ve Tarkan'dan ortak proje

05 Nisan 2024 21:56 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:05

Tarkan sosyal medya hesabından yeni şarkıları için stüdyoya girdi. Yeni şarkıları merakla beklenen Tarkan'dan Mabel Matiz ile sürpriz düet projesi ise hayranlarını meraklandırdı. Saba Tümer'in programına konuk olan Matiz, projenin detaylarını anlattı.

MABEL MATİZ VE TARKAN'DAN SÜRPRİZ DÜET