Hayranlarına müjde! Fenomen dizi Selena geri dönüyor

21 Şubat 2024 09:21 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:35

Sinem Kobal'ın Selena rolünde yer aldığı, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Zuhal Topal, ve Hazal Şenel gibi isimlerin yer aldığı diziyle ilgili hayranlarını sevindiren haber geldi.

SELENA DİZİSİ GERİ GELİYOR

Son bölümü 2009 yılında yayınlanan Selena dizisinin ilk bölümü 6 yıl önce youtube platformuna yüklendi. Kısa sürede 24 milyona izlenmeye ulaşan fantastik dizi için yapımcılar harekete geçti. Dizi müzikal olarak tekrar seyircisiyle buluşacak.

SİNEM KOBAL BAŞROLDE

Müzikalde dizinin başrol oyuncusu Sinem Kobal’ın başrolü oynaması gündemde. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan oyuncunun senaryolar okuduğu ve setlere dönmek istediği biliniyor.