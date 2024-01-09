Herkesi kıskandıran dostluğa nazar değdi! Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın neden küstüğü ortaya çıktı

09 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:14

Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın bir süredir küs olduğu iddia edildi. Sosyal medyada birbirine sürekli sataşan ikilinin, son zamanlarda herhangi bir paylaşım yapmaması küslük iddiasını güçlendirdi.

EZGİ MOLA VE ENİS ARIKAN’IN KÜSME NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan birbirine küstüğü iddia edildi. Köşe yazarı Ufuk Özcan, ikilinin arasının neden bozulduğunu köşesine taşıdı. Özcan, “İşletmeci Mustafa Aksakallı ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz ay Can isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ezgi Mola'nın, yakın dostu Enis Arıkan ile arasının açık olduğunu duydum. Ben hiç Enis Arıkan'ın, Ezgi Mola'ya doğum yaptığında gittiğini görmedim. Hatta "Dayı oldum" bile demedi. ‘Yeğenim doğdu’ diye yaygara koparır, "Altınımı aldım geldim" diye story atması gerekirdi. Biliyorsunuz cinsiyet partisinde sürprizi bile Enis Arıkan yaptı. İki aydır neredeyse birbirlerine laf bile atmıyorlar.” sözleriyle küslüğün Enis Arıkan’ın doğum sonrasında ne hastaneye ne de eve ziyarete gitmemesi gösterildi.