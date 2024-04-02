02 Nisan 2024 00:39 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:40
Hudutsuz Sevda dizisinde bomba ayrılık! Senaryo yeniden yazılacak
Başrolünde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu projeye veda ediyor. Dermancıoğlu'nun ayrılığı tüm hikayeyi değiştirecek.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Perşembe günleri yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakteriyle yer alan Esra Dermancıoğlu, diziye veda ediyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren projede yer alan Dermancıoğlu, ekibe veda edecek.
HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDE BOMBA AYRILIK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Dermancıoğlu Asiye dizisinden ayrılıyor. Oyuncu son olarak konuk olduğu Hülya Avşar'ın programında senaryo yazdığını ve bununla ilgili çok güzel hayalleri olduğundan bahsetmişti.
Kaynak: TGRT Haber.com