Hudutsuz Sevda dizisinde bomba ayrılık! Senaryo yeniden yazılacak

02 Nisan 2024 00:39 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 00:40

Perşembe günleri yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakteriyle yer alan Esra Dermancıoğlu, diziye veda ediyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren projede yer alan Dermancıoğlu, ekibe veda edecek.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDE BOMBA AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Dermancıoğlu Asiye dizisinden ayrılıyor. Oyuncu son olarak konuk olduğu Hülya Avşar'ın programında senaryo yazdığını ve bununla ilgili çok güzel hayalleri olduğundan bahsetmişti.