Hugo'nun Tolga abisi yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

06 Nisan 2024 20:49 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:46

90'lı yıllarda çocuk olanların büyük bir hayranlık ile hatırladığı Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son hali ortaya çıktı.

HOGO'NUN TOLGA ABİSİ ORTAYA ÇIKTI

Hepimizin Tolga Abi olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu. Geçtiğimiz yıl oğluyla birlikte katıldığı düğünde görünen sunucunun son hali ortaya çıktı. Tolga Garipoğlu'nun geçen yıllara rağmen aynı kalmasına yorum yağdı.