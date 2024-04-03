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03 Nisan 2024 22:02 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:11

Hükümet Kadın'ı izledi, muhtar adayı oldu! Senaryo gerçek oldu

Başrolünde Demet Akbağ'ın rol aldığı Hükümet Kadın filmini izleyen kadın, muhtar adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre ise kadın muhtar 1 oy farkla seçimi kazandı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Hükümet Kadın&#039;ı izledi, muhtar adayı oldu! Senaryo gerçek oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde çekilen Hükümet Kadın filmini izleyen Zeynep Beyaz, filmden etkilenerek muhtar adayı oldu. Beyaz, resmi olmayan sonuçlara göre 1 oy farkla seçimi kazandı. Filmin senaryosunun kendisine ilham olduğunu söyleyen Beyaz, projeleri arasında köylerinde su sorununu çözmek olduğunu da belirtti. 

HÜKÜMET KADIN'DAN ETKİLENDİ ADAY OLDU 

Hükümet Kadın filminden etkilenen kadın muhtar adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 1 oyla kazanan kadın, senaryo gerçek oldu dedirtti. 38 yaşındaki Zeynep Yılmaz, resmi olmayan sonuçlara göre; kullanılan geçerli 49 oydan 25'ini alarak 1 oy farkla kazandı.

Hükümet Kadın'ı izledi aday oldu1 Senaryo gerçek oldu - 1. Resim

Hükümet Kadın'ı izledi aday oldu1 Senaryo gerçek oldu - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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