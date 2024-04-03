Hükümet Kadın'ı izledi, muhtar adayı oldu! Senaryo gerçek oldu

03 Nisan 2024 22:02 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:11

Batman'ın Gercüş ilçesinde çekilen Hükümet Kadın filmini izleyen Zeynep Beyaz, filmden etkilenerek muhtar adayı oldu. Beyaz, resmi olmayan sonuçlara göre 1 oy farkla seçimi kazandı. Filmin senaryosunun kendisine ilham olduğunu söyleyen Beyaz, projeleri arasında köylerinde su sorununu çözmek olduğunu da belirtti.

HÜKÜMET KADIN'DAN ETKİLENDİ ADAY OLDU

Hükümet Kadın filminden etkilenen kadın muhtar adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 1 oyla kazanan kadın, senaryo gerçek oldu dedirtti. 38 yaşındaki Zeynep Yılmaz, resmi olmayan sonuçlara göre; kullanılan geçerli 49 oydan 25'ini alarak 1 oy farkla kazandı.