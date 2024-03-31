Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Hülya Avşar yerel seçimlerde oyunu kullandı! Beşiktaş tezahüratına ise sessiz kalamadı
31 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:05

Hülya Avşar yerel seçimlerde oyunu kullandı! Beşiktaş tezahüratına ise sessiz kalamadı

Hülya Avşar, Sarıyer’de oyunu kullandı. Sıra bekleyen Avşar hayranlarıyla sohbet ederken, bir grubun Beşiktaş tezahüratlarına sessiz kalamadı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Öğle saatlerinde oy kullanmak için sandık başındaki yerini alan Hülya Avşar, sırasını beklerken, vatandaşlarla da tek tek sohbet etti. 

HÜLYA AVŞAR BEŞİKTAŞ TEZAHÜRATLARINA SESSİZ KALAMADI 

Yerel seçim için sandık başındaki yerini alan Hülya Avşar, için Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğle saatlerinde geldi. Sırasını bekleyen Avşar, hayranlarıyla da tek tek sohbet etti. Oyunu kullanan sanatçı, Beşiktaş tezahüratı atan gruba da eşlik etmeden yapamadı.

Hülya Avşar yerel seçimlerde oyunu kullandı! Beşiktaş tezahüratına sessiz kalamadı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...