Hülya Avşar yerel seçimlerde oyunu kullandı! Beşiktaş tezahüratına ise sessiz kalamadı

31 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:05

Öğle saatlerinde oy kullanmak için sandık başındaki yerini alan Hülya Avşar, sırasını beklerken, vatandaşlarla da tek tek sohbet etti.

HÜLYA AVŞAR BEŞİKTAŞ TEZAHÜRATLARINA SESSİZ KALAMADI

Yerel seçim için sandık başındaki yerini alan Hülya Avşar, için Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğle saatlerinde geldi. Sırasını bekleyen Avşar, hayranlarıyla da tek tek sohbet etti. Oyunu kullanan sanatçı, Beşiktaş tezahüratı atan gruba da eşlik etmeden yapamadı.