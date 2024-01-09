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    • 09 Ocak 2024 12:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:10

    Hülya Avşar'dan 'filtre' açıklaması: Asıl ben mağdurum

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Hülya Avşar, yılbaşı gecesi yayınlanan İbo Show programında kullanılan filtre hakkında, "Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Asıl ben mağdurum" dedi.

    Hülya Avşar&#039;dan &#039;filtre&#039; açıklaması: Asıl ben mağdurum
    Hülya Avşar

    İbo Show programına konuk olan Hülya Avşar, yüzüne kullanılan filtre ile yüz hatlarının hepsini kaybetti. Gündem olan görüntüyle ilgili konuşan Avşar,  “Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Asıl ben mağdurum” dedi.

    "KİMSENİN BÖYLE BİR TALEBİ OLMADI"

    Kullanılan fazla filtreden dolayı yüz hatları değişen Hülya Avşar, konuya dair sessizliğini bozdu. TV100 Magazin Hattı’na konuşan Avşar, “Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Kimsenin böyle bir talebi olmadı. Asıl ben mağdurum. Günlük hayatta makyaj bile yapmazken neden böyle şeyler konuşuluyor anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

    Hülya Avşar'dan 'filtre' açıklaması: Asıl ben mağdurum

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

    Konuklar Hülya Avşar ve Aleyna Tilki'ye yapılan filtre sosyal medyayı sallarken, İbo Show izleyen Armağan Çağlayan'ı çileden çıkardı. Ünlü televizyoncu, ''İnanılır gibi değil'' diyerek tepkisini sosyal medya hesabı X'ten göstermişti.

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