Hülya Avşar'dan 'filtre' açıklaması: Asıl ben mağdurum

09 Ocak 2024 12:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:10

İbo Show programına konuk olan Hülya Avşar, yüzüne kullanılan filtre ile yüz hatlarının hepsini kaybetti. Gündem olan görüntüyle ilgili konuşan Avşar, “Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Asıl ben mağdurum” dedi.

"KİMSENİN BÖYLE BİR TALEBİ OLMADI"

Kullanılan fazla filtreden dolayı yüz hatları değişen Hülya Avşar, konuya dair sessizliğini bozdu. TV100 Magazin Hattı’na konuşan Avşar, “Montaj yapılırken fazla kaçmış olabilir. Kimsenin böyle bir talebi olmadı. Asıl ben mağdurum. Günlük hayatta makyaj bile yapmazken neden böyle şeyler konuşuluyor anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konuklar Hülya Avşar ve Aleyna Tilki'ye yapılan filtre sosyal medyayı sallarken, İbo Show izleyen Armağan Çağlayan'ı çileden çıkardı. Ünlü televizyoncu, ''İnanılır gibi değil'' diyerek tepkisini sosyal medya hesabı X'ten göstermişti.