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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:38

Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik çıkışı! Kira sözleşmesi benzetmesi gündem oldu

60 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, evlilik hakkındaki açıklaması gündeme oturdu. Evlilik süresini ve kira kontratını karşılaştırdı. Açıklaması herkesi şaşırttı.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Hülya Avşar&#039;dan şaşırtan evlilik çıkışı! Kira sözleşmesi benzetmesi gündem oldu

Daha önceden iki evlilik yapan Hülya Avşar'dan evlilik çıkışı geldi. İlk evliliğini henüz şöhret olmadan 17 yaşlarında Mehmet Tecirli ile yapan Avşar, 2 yıl sonra boşanmıştı. 

HÜLYA AVŞAR'DAN ŞAŞIRTAN EVLİLİK ÇIKIŞI! 

Avşar 1997 yılında ise Kaya Çilingiroğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zehra adında bir kızı oldu. Ancak çift 2005 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ardından adı çok az kişi ile anılsa da Hülya Avşar evlilikten uzak bir yaşam tercih etti.

Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik çıkışı! Kira sözleşmesi benzetmesi gündem oldu - 1. Resim

Şimdilerde Youtube hesabından "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programı sunan Avşar'ın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Arif Verimli oldu. 

Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik çıkışı! Kira sözleşmesi benzetmesi gündem oldu - 2. Resim

Hülya Avşar, evlilik hakkında sitem etti. Evlilik sürelerinde kira sözleşmeleri gibi 5 yıllık olması gerektiğini vurguladı. O anlarda Verimli, bile şaşkınlıkla Avşar'ı izledi. 

Avşar sözlerine şöyle devam etti:

"Evlilikler beş senelik kontratlarla olsa... İnsanlar en azından birbirlerini heyecanla beş sene sonra da 'acaba tekrar benimle evliliğe devam eder mi?' diye düşünse. Kira kontratları gibi! Olmaz mıydı? O heyecanlandırmaz mı insanı?"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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