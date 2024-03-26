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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 00:58 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:59

İbrahim Çelikkol Gaddar'a konuk oldu, Onur Saylak'tan cevap gecikmedi

Başrolünde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı Gaddar dizisinin yeni bölümüne İbrahim Çelikkol dahil oldu. Sosyal medya hesabından rolüyle ilgili paylaşım yapan oyuncuya Çağatay Ulusoy ve Onur Saylak'tan da yorum gecikmedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
İbrahim Çelikkol Gaddar&#039;a konuk oldu, Onur Saylak&#039;tan cevap gecikmedi

Son olarak Netflix'te Birce Akalay ile birlikte Kuş Uçuşu adlı dizide yer alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüne katıldı. Oyuncunun ekip arkadaşlarıyla olan samimiyeti sosyal medyaya şimdiden yansıdı. 

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN PAYLAŞIMINA ROL ARKADAŞLARINDAN ANINDA CEVAP 

İbrahim Çelikkol Gaddar dizisinde 'Korkut Zakkum' karakterini oynayacak. Zakkum karakterinin küçük yaşta iki kardeşine sahip çıkmak zorunda kalan ve hayata tutunmak için de yasa dışı işlere girdiği aktarıldı. Oyuncu sosyal medya hesabından karakterinin ilk fotoğrafını yayınladı. Çelikkol'a ilk tebrik ise rol arkadaşları Onur Saylak ve Çağatay Ulusoy'dan geldi. 

İbrahim Çelikkol Gaddar'a konuk oldu, Onur Saylak'tan cevap gecikmedi - 1. Resim

İbrahim Çelikkol Gaddar'a konuk oldu, Onur Saylak'tan cevap gecikmedi - 2. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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