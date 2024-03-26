İbrahim Çelikkol Gaddar'a konuk oldu, Onur Saylak'tan cevap gecikmedi

26 Mart 2024 00:58 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:59

Son olarak Netflix'te Birce Akalay ile birlikte Kuş Uçuşu adlı dizide yer alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüne katıldı. Oyuncunun ekip arkadaşlarıyla olan samimiyeti sosyal medyaya şimdiden yansıdı.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN PAYLAŞIMINA ROL ARKADAŞLARINDAN ANINDA CEVAP

İbrahim Çelikkol Gaddar dizisinde 'Korkut Zakkum' karakterini oynayacak. Zakkum karakterinin küçük yaşta iki kardeşine sahip çıkmak zorunda kalan ve hayata tutunmak için de yasa dışı işlere girdiği aktarıldı. Oyuncu sosyal medya hesabından karakterinin ilk fotoğrafını yayınladı. Çelikkol'a ilk tebrik ise rol arkadaşları Onur Saylak ve Çağatay Ulusoy'dan geldi.