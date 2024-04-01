İbrahim Tatlıses "Duyduk duymayın demeyin" dedi, seçimden sonra bombayı patlattı

01 Nisan 2024 14:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:11

Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Birçok il AK Parti'den CHP'ye geçerken haritanın rengi de değişti. Geçmiş dönemlerde AK Parti'den 4 kez milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan fakat aday olamayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sosyal medya paylaşımı olay oldu.

EVLENECEĞİNİ DUYURDU

Seçim sonrası Instagram'dan paylaşım yapan Tatlıses evleneceğini duyurdu.

Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" ifadelerini kullandı.