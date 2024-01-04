İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdidin perde arkası bambaşka çıktı: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim!

04 Ocak 2024 16:56 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:56

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz yıl prodüksiyon şirketine gelen bir telefon panik dalgası oluşturmuştu. İbrahim Tatlıses'e hayran olan ve yazdığı şiirleri usta isme göstermek isteyen bir vatandaş, 30 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Kağıthane'de bulunan Tatlıses Prodüksiyon şirketini aradı.

"YEMİN OLSUN KAN DÖKECEĞİM"

53 yaşındaki Ercan Y., çalışanı Leyla Y., ile konuşarak durumu anlattı. Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' ifadelerini kullandı. Aldığı tehditler sonrası neye uğradığını şaşıran genç kadın, durumu hemen Tatlıses'e ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda bahsi geçen tehdit olayının ortaya çıkması için şirketin sabit hattında bulunan kayıtların incelenmesi talebinde bulunuldu. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olduğu belirlenen Ercan Y., suçlamaları kabul etmedi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ TALEBİ

'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' cümlesini kurmadığını söyleyen Ercan Y.'nin ifadesinin ardından savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'Tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

BERAAT ETTİ

Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan Ercan Y., Tatlıses'i tedirgin eden 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' sözlerinin kendisinin yazmış olduğu şiirin içerisindeki bir dize olduğunu iddia etti. Herhangi bir tehdit yada hakaret eylemini gerçekleştirmediğini hatta başka sanatçıları da arayarak şiirini okuduğunu söyleyen Ercan Y.'nin savunması sonrası savcılık sanığın davaya konu sözlerinin yazmış olduğu şiire ait olduğunu bu nedenle herhangi bir tehdit ya da hakaret suçuna konu olacak delilin bulunmadığını belirterek sanığın beraat etmesini talep etti.

Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ercan Y.'nin beraatına karar verdi.