İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışının nedeni belli oldu

03 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:33

Türkiye 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından paylaşım yapan Tatlıses, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum " diyerek şaşırtmıştı.

İBRAHİM TATLISES'İN 'EVLENDİM' ÇIKIŞININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yerel seçimlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. Gündem olan sanatçı daha sonraki paylaşımında şaka yaptığını belirterek, "Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan... İkisinin toplamı ne oluyor? Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Yani evlendim şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya. İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?" diyerek evlenmediğini belirtti.